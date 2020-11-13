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Рязанцев пригласили поучаствовать в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Проект направлен на историческое просвещение молодежи и включает в себя ряд культурных, спортивных и образовательных мероприятий, крупнейшее из которых — тест по истории Великой Отечественной войны. Ежегодно в акции принимают участие около 800 тысяч человек из 52 стран мира.

Рязанцев пригласили поучаствовать в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», сообщили на сайте облдумы.

Международный проект «Большая история», инициированный Молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации, реализуется с 2015 года.

Проект направлен на историческое просвещение молодежи и включает в себя ряд культурных, спортивных и образовательных мероприятий, крупнейшее из которых — тест по истории Великой Отечественной войны. Ежегодно в акции принимают участие около 800 тысяч человек из 52 стран мира.

В 2020 году тест пройдет 3 декабря — в День Неизвестного Солдата. Тестирование бесплатное. Проверить свои знания может любой желающий на специальных площадках с 11.00 по местному времени или в он-лайн формате в течение всего дня на сайте проекта.

Работа будет организована с учетом противоэпидемиологических мероприятий, предпринимаемых в регионе на день проведения мероприятия.

Задание состоит из 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны, которые подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.