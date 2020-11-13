Рязанца осудили за побег из колонии-поселения

Мужчина после обеда самовольно покинул территорию колонии-поселения и отправился в Поляны. В этот же вечер его задержали сотрудники колонии.

Рязанца осудили за побег из места лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Московского райсуда.

В феврале мужчина 1974 года рождения после обеда самовольно покинул территорию колонии-поселения и отправился в Поляны. В этот же вечер его задержали сотрудники колонии и вернули назад.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 313 УК («Побег из мест лишения свободы») и приговорили к двум годам лишения свободы. Также к приговору добавили неотбытую часть наказания. В итоге ему назначили два с половиной года колонии строгого режима.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.