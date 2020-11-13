Рязанца арестовали на 12 суток за невыплату алиментов

44-летний мужчина должен выплачивать дочери 2007 года рождения четверть своего заработка. Мужчина накопил крупный долг и уклонялся от уплаты алиментов в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства.

Рязанца арестовали на 12 суток за невыплату алиментов. Об это сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

44-летний мужчина должен выплачивать дочери 2007 года рождения четверть своего заработка. Мужчина накопил крупный долг и уклонялся от уплаты алиментов в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства.

Нарушителя арестовали по части 1 статьи 5.35.1 КоАП. Постановление не вступило в законную силу.