Руководству Ростехнадзора представили возможности цифровой модели управления энергокомплексами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Новая система управления применяется в создаваемых в рамках концепции цифровой трансформации центров управления сетями регионов и городских диспетчерских пунктов. Оперативно-информационный комплекс обеспечивает устойчивое функционирование электросетевого комплекса при различных режимах его работы.

В ходе посещения Главного аналитического центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Москве руководству Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Центрального управления Ростехнадзора была представлена новая модель оперативно-диспетчерского управления, основанная на отечественной автоматизированной системе управления технологическими процессами в электросетевом комплексе «СК-11».

В презентации приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы Дмитрий Фролов, руководитель Центрального управления Ростехнадзора Евгений Тюменцев, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров и генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Новая система управления применяется в создаваемых в рамках концепции цифровой трансформации центров управления сетями регионов и городских диспетчерских пунктов. Оперативно-информационный комплекс обеспечивает устойчивое функционирование электросетевого комплекса при различных режимах его работы. В случаях техногенных или природных негативных воздействий на электрические сети «СК-11» позволяет в минимальные сроки осуществлять восстановление электроснабжения потребителей.

С 2018 года в зоне присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» после реконструкции открыто 11 цифровых Центров управления сетями и Городских диспетчерских пунктов, откуда в онлайн-режиме осуществляется управление сетевым комплексом регионов и крупных городов. Еще пять цифровых объектов планируется ввести в работу до конца 2020 года. Созданы модели энергосистем всех 20 регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», включающие также объекты магистрального сетевого комплекса «Россети ФСК ЕЭС».

Участникам встречи был продемонстрирован функционал автоматизированного комплекса, возможности управления режимами работы сети, определение источников потерь электроэнергии. Представлено типовое автоматизированное рабочее место диспетчера, укомплектованное двумя компьютерами с четырьмя мониторами, позволяющими работать в СК-11, геоинформационной системе, системе оперативного управления работами и др.

Заместитель руководителя Ростехнадзора Дмитрий Фролов отметил особую актуальность внедрения систем автоматического управления технологическими процессами в электросетевом комплексе, которые смогут при должной реализации минимизировать возможные ошибки в принятии решений инженерно-техническим персоналом, что, в свою очередь, приведет к снижению аварийности и травматизма.

«Руководством „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ буквально за два последних года проделана большая работа. Достигнут существенный прогресс в части коренной модернизации и трансформации электросетевого комплекса 20 регионов страны. Сегодня перед нами стоит общая важнейшая задача — обеспечить надежную и безаварийную работу всей инфраструктуры жизнеобеспечения в отопительный период 2020—2021 годов. Результаты, которых добиваются „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“, будут способствовать ее успешному решению», — подчеркнул Дмитрий Фролов.

По результатам совещания для полноценного использования представленной системы определен перечень решений, касающихся необходимости ее отдельных технических и технологических доработок.