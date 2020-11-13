Россиянам рассказали, какой будет зима
Повторения «экстремально» теплой зимы, которая была в прошлом году в европейской части России и в целом по стране, ждать не нужно. Согласно прогнозу, почти на всей территории России температурный фон будет около нормы.
Эксперт спрогнозировал, какой будет погода предстоящей зимой в России,
По его словам, повторения «экстремально» теплой зимы, которая была в прошлом году в европейской части России и в целом по стране, ждать не нужно.
Согласно прогнозу, почти на всей территории России температурный фон будет около нормы.
Что касается осадков, то, по словам метеоролога, в центре европейской части России снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября.