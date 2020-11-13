Продлен запрет ночной работы рязанских кафе и ресторанов

Согласно документу, запрет на работу с 23 до 6 часов для предприятий общественного питания продляется до 15 января 2021 года. В ночное время кафе и рестораны смогут работать только на вынос.

Продлен запрет ночной работы рязанских кафе и ресторанов. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова (№400-рг) опубликовали в пятницу, 13 ноября.

Согласно документу, запрет на работу с 23 до 6 часов для предприятий общественного питания продляется до 15 января 2021 года.

В ночное время кафе и рестораны смогут работать только на вынос.