Стала известна причина пожара в ТРЦ «М5 Молл»

Ракету случайно запустил инструктор батутного центра, из-за чего загорелся поролоновый кубик. Ракету принес знакомый инструктора.

Крупный пожар в торговом центре «М5 Молл» в Рязани произошел из-за случайно запущенной сигнальной ракеты. Такую причину назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ракету случайно запустил инструктор батутного центра, из-за чего загорелся поролоновый кубик. Ракету принес знакомый инструктора.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнил он.

Накануне в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.