Стала известна причина пожара в ТРЦ «М5 Молл»
Ракету случайно запустил инструктор батутного центра, из-за чего загорелся поролоновый кубик. Ракету принес знакомый инструктора.
Крупный пожар в торговом центре «М5 Молл» в Рязани произошел из-за случайно запущенной сигнальной ракеты. Такую причину назвал источник
По словам собеседника агентства, ракету случайно запустил инструктор батутного центра, из-за чего загорелся поролоновый кубик. Ракету принес знакомый инструктора.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнил он.
Накануне в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.
Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.