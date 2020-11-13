Появилось еще одно видео начала пожара в «М5 Молле»

На ролике видно, как люди пытаются потушить возгорание. «На выход! Все на выход!» — эти призывы можно отчетливо услышать.

В сети появилось еще одно видео начала пожара в «М5 Молле». На ролике видно, как люди пытаются потушить возгорание.

«На выход! Все на выход!» — эти призывы можно отчетливо услышать.

Напомним, в четверг, 12 ноября, огонь охватил 500 квадратных метров торгового центра.

Ранее редакция публиковала запись камеры видеонаблюдения с началом пожара в «М5 Молле».Там видно, что возгорание началось с батутного центра «Cosmica».

Пожару присваивали третью степень сложности. Пострадавших и погибших нет.