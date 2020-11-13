После пожара в «М5 Молле» в Рязани проверили воздух
Пробы брали с «учетом направления ветра». Их исследовали на содержание оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида, серы диоксида, взвешенных веществ.
После пожара в «М5 Молле» в Рязани проверили воздух. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Пробы брали с «учетом направления ветра». Их исследовали на содержание оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида, серы диоксида, взвешенных веществ.
«Пробы с превышением ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрированы», — отчитались в Роспотребнадзоре.
Напомним, вечером в четверг, 12 ноября, загорелся ТЦ «М5 Молл». Пожару присваивали третью категорию сложности, огонь охватил 500 квадратных метров.
Посетителей эвакуировали, жертв и пострадавших нет.