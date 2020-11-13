\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
Сбт, 14
Вск, 15
ЦБ USD 77.33 0.22 14/11
ЦБ EUR 91.32 0.51 14/11
Нал. USD 77.31 / 78.7 15:51
Нал. EUR 91.41 / 91.7 15:00
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
7 часов назад
10
1 123
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
24 450
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
29 617
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
30 027
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
После пожара в «М5 Молле» в Рязани проверили воздух
Пробы брали с «учетом направления ветра». Их исследовали на содержание оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида, серы диоксида, взвешенных веществ.

После пожара в «М5 Молле» в Рязани проверили воздух. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Пробы брали с «учетом направления ветра». Их исследовали на содержание оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида, серы диоксида, взвешенных веществ.

«Пробы с превышением ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрированы», — отчитались в Роспотребнадзоре.

Напомним, вечером в четверг, 12 ноября, загорелся ТЦ «М5 Молл». Пожару присваивали третью категорию сложности, огонь охватил 500 квадратных метров.

Посетителей эвакуировали, жертв и пострадавших нет.