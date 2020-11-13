После каникул рязанские школьники будут учиться очно
В школах усилят меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Посещаемость и состояние школьников станут ежедневно проверять. В в случае превышения порога заболеваемости учебный процесс приостановят.
После каникул рязанские школьники будут учиться очно. Уроки начнутся 16 ноября,
В школах усилят меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Посещаемость и состояние школьников станут ежедневно проверять. В в случае превышения порога заболеваемости учебный процесс приостановят.