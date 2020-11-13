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Под Клепиками на повороте «Рено» вылетел в кювет и перевернулся
В районе поворота на деревню Кондаково водитель превысил скорость, машина вылетела в кювет и перевернулась. Травмы получила пассажирка 1947 года рождения.

В Клепиковском районе Renfult Sandero вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает издательство «Пресса».

ДТП произошло в пятницу, 13 ноября, в 0:25, на 179 километре трассы Москва-Егорьевск-Тума-Касимов. В районе поворота на деревню Кондаково водитель превысил скорость, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Травмы получила пассажирка 1947 года рождения, она обращалась в больницу.