Названа опасность возвращения на работу после COVID-19

Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова в беседе с «Известиями» рассказала, что стоит сделать после выздоровления от COVID-19.

Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова в беседе с « Известиями » рассказала, что после выздоровления от COVID-19 не стоит спешить на работу.

Гусакова отметила, что заболевание протекает индивидуально у всех пациентов.

«Для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина „полизаболевания“, то есть присоединение другой патологии», — пояснила Гусакова.

Оценивая возможность возвращения на работу, эксперт посоветовала учитывать все факторы. Так, например, даже у молодых людей без хронических заболеваний восстановление иногда занимало до четырех недель, причем у некоторых все же оставалась слабость.

После тяжелой формы коронавируса Елена Гусакова советует отправиться в санаторий, чтобы избежать проблем с адаптацией и обострения хронических заболеваний. Эксперт также рекомендовала отказать от курения и алкоголя и скорректировать питание.