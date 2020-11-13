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Названа опасность возвращения на работу после COVID-19
Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова в беседе с «Известиями» рассказала, что стоит сделать после выздоровления от COVID-19.

Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова в беседе с «Известиями» рассказала, что после выздоровления от COVID-19 не стоит спешить на работу.

Гусакова отметила, что заболевание протекает индивидуально у всех пациентов.

«Для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина „полизаболевания“, то есть присоединение другой патологии», — пояснила Гусакова.

Оценивая возможность возвращения на работу, эксперт посоветовала учитывать все факторы. Так, например, даже у молодых людей без хронических заболеваний восстановление иногда занимало до четырех недель, причем у некоторых все же оставалась слабость.

После тяжелой формы коронавируса Елена Гусакова советует отправиться в санаторий, чтобы избежать проблем с адаптацией и обострения хронических заболеваний. Эксперт также рекомендовала отказать от курения и алкоголя и скорректировать питание.