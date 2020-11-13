Мэра Томска задержали по подозрению в превышении полномочий
Сотрудники правоохранительных органов задержали Кляйна во время селекторного совещания. Вместе с тем на текущий момент официальной информации от следствия или администрации города не поступало.
Мэр Томска Иван Кляйн, как
Сотрудники правоохранительных органов задержали Кляйна во время селекторного совещания.
Вместе с тем на текущий момент официальной информации от следствия или администрации города не поступало.
Кляйн занимает пост мэра города с 2013 года. До этого он был гендиректором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.
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