Мэра Томска задержали по подозрению в превышении полномочий

Сотрудники правоохранительных органов задержали Кляйна во время селекторного совещания. Вместе с тем на текущий момент официальной информации от следствия или администрации города не поступало.

Мэр Томска Иван Кляйн, как сообщил источник «Известий», 13 ноября был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Кляйна во время селекторного совещания.

Вместе с тем на текущий момент официальной информации от следствия или администрации города не поступало.

Кляйн занимает пост мэра города с 2013 года. До этого он был гендиректором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.