Мэр Рязани встретилась с подрядчиками, которые возводят пристройки к детсадам

Мэр Рязани Елена Сорокина вместе с зампредом правительства региона Евгением Беленецким провела совещание с застройщиками, работающими в рамках нацпроекта «Демография» над возведением пристроек к детсадам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Мэр Рязани Елена Сорокина вместе с зампредом правительства региона Евгением Беленецким провела совещание с застройщиками, работающими в рамках нацпроекта «Демография» над возведением пристроек к детсадам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы пообщались и получили обратную связь о том, как организовано взаимодействие с ответственными структурными подразделениями администрации, а самое главное, как продвигаются работы и почему четыре из семи объектов на данный момент возводятся с нарушением плана-графика. Так, на строительстве пристроек к детским садам 110, 10, 7, 99 есть отставание от обозначенных сроков», — сообщила Елена Сорокина.

Она также подчеркнула, что подход к выполнению контракта у некоторых подрядчиков недопустим. Так, в детском саду №99 у подрядчика «Дега» на объекте работает всего восемь человек, в 149-м в зоне ответственности компании «Опора» — 10 человек.

«Отставание можно нагнать только, если работать в две смены, иначе подрядчики просто не успеют выполнить свои обязательства», — говорится в сообщении. Однако Сорокина отметила, что есть и добросовестные организации, с которыми приятно иметь дело. Компании «Русь» и «Русское поле» на некоторых этапах строительства идут с опережением графика.

«Задача поставлена на высоком уровне. Но она реальна и выполнима. Кроме как справиться — другого выхода нет. С теми подрядчиками, которые не выполнят наши условия, контракты будут расторгнуты», — заключила мэр города.