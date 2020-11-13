Мэр Рязани проверила ремонт дороги на улице Коняева

Сейчас на обхекте выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой, сделали заездные карманы. Подрядчик приступил к установке бордюрного камня и обустройству тротуаров.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ремонт дороги на улице Коняева. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

" Жители улицы Коняева активно участвовали в общественном голосовании по приоритетам ремонта на текущий год, которое проходило на портале «Наш дом Рязань». По результатам опроса улица Коняева стала одним из лидеров", — отметила Сорокина.

Сейчас на объекте выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой, сделали заездные карманы. Подрядчик приступил к установке бордюрного камня и обустройству тротуаров.

«Я пообщалась с исполнителем работ, обратила особое внимание на необходимость минимизации неудобств для жителей в связи с тем, что тротуар прокладывают вблизи к ограждениям и калиткам домов. Кроме того, перед началом зимы весь строительный мусор и грунт, который остался после проведения дорожных работ, должен быть убран», — рассказала Елена Сорокина. Сообщается, что ремонт ведется по графику, без отставаний.