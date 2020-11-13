МЧС: в сгоревшем «М5 Молле» работают дознаватели

Специалисты поэтапно разбирают поврежденные конструкции. Они определят причину возгорания, факторы, способствовавшие развитию пожара. Эксперты также выяснят, как сработала администрация ТЦ во время происшествия и системы противопожарной защиты.

В сгоревшем «М5 Молле» работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС и сотрудники Испытательной пожарной лаборатории. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты поэтапно разбирают поврежденные конструкции. Они определят причину возгорания, факторы, способствовавшие развитию пожара. Эксперты также выяснят, как сработала администрация ТЦ во время происшествия и системы противопожарной защиты.

Напомним, серьезный пожар в ТЦ «М5 Молл» произошел вечером в четверг, 12 ноября. Огонь охватил 500 квадратных метров. Пожару присваивали третью категорию сложности.

Пострадавших и жертв нет.