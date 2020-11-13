«М5 Молл» отменил бесплатные автобусы

Накануне в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

«М5 Молл» отменил бесплатные автобусы. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила администрация ТЦ.

Накануне в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.