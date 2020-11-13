Любимов пообещал помочь пострадавшим в «М5 Молле» магазинам

Политик поручил оказать информационную помощь (в частности, о свободных площадях в областном центре), а также рассмотреть возможность предоставления льготных кредитов и льготной ставки по аренде новых помещений.

Губернатор Николай Любимов пообещал помочь пострадавшим в «М5 Молле» магазинам. Об этом он заявил во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября.

Политик поручил оказать информационную помощь (в частности, о свободных площадях в областном центре), а также рассмотреть возможность предоставления льготных кредитов и льготной ставки по аренде новых помещений.

Местные (рязанские) банки он намерен попросить о реструктуризации займов — предоставлении рассрочек и отсрочек.