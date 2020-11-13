Любимов поддержал запрет корпоративов в Рязанской области

Он поручил подготовить распоряжения по введению новых ограничений в регионе и проинформировать об этом рязанцев. Напомним, Роспотребнадзор запретил проведение корпоративов во время пандемии коронавируса.

Губернатор Николай Любимов поддержал запрет корпоративов в Рязанской области. Об этом он заявил во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября.

«По поводу корпоративов Роспотребнадзор дал четкие разъяснения, и я прошу их придерживаться. Давайте побережем свое здоровье и здоровье окружающих», — отметил политик.

Он поручил подготовить распоряжения по введению новых ограничений в регионе и проинформировать об этом рязанцев.

Напомним, Роспотребнадзор запретил проведение корпоративов во время пандемии коронавируса.