Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 ноября

Рязанский музыкальный театр продолжает показы премьерного спектакля «Алые паруса» по произведению Александра Грина. Новый спектакль в эти выходные представит и рязанский театр юного зрителя.

Приближаются очередные выходные. Расскажем, куда можно сходить 13-14 ноября.

Рязанский музыкальный театр продолжает показы премьерного спектакля «Алые паруса» по произведению Александра Грина. Новый спектакль в эти выходные представит и рязанский театр юного зрителя. Премьера носит название «Белые кораблики» и создана по мотивам пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат», а также книги «Детская книга войны. Дневники 1941-1945».

В театре кукол 15 ноября зрители увидят постановку «Пегий пес, бегущий краем моря» — кукольный спектакль, поставленный по произведению Чингиза Айтматова.

На территории арт-пространства Fabrika в Flight Café 14 ноября выступит квартет Azart с произведениями Фрэнка Синатры, Джеймса Хорнера и Нино Рота. В клубе Old Tatoo Bar 15 ноября состоится акустический концерт лидера панк-группы «Смех» Сергея «Чупэ» Метель.

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