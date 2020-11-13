Из-за перекрытия Рязанской улицы изменят маршрут автобуса
С 8:00 до 14:00 14 ноября закроют участок от дома №30 по Куйбышевскому шоссе до дома №59 по Рязанской улице. В это время рабочие займутся ремонтом.
Из-за перекрытия Рязанской улицы изменят маршрут автобуса №6. Об этом
С 8:00 до 14:00 14 ноября закроют участок от дома №30 по Куйбышевскому шоссе до дома №59 по Рязанской улице. В это время рабочие займутся ремонтом.
Маршрут автобуса №6 изменят:
- на участке пути между остановками «Завод Рязцветмет» и «БЦ Олимп» он поедет по Ряжскому шоссе, Окружной дороге, Южному Промузлу (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.