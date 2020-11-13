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Из-за перекрытия Рязанской улицы изменят маршрут автобуса
С 8:00 до 14:00 14 ноября закроют участок от дома №30 по Куйбышевскому шоссе до дома №59 по Рязанской улице. В это время рабочие займутся ремонтом.

Из-за перекрытия Рязанской улицы изменят маршрут автобуса №6. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 8:00 до 14:00 14 ноября закроют участок от дома №30 по Куйбышевскому шоссе до дома №59 по Рязанской улице. В это время рабочие займутся ремонтом.

Маршрут автобуса №6 изменят:

  • на участке пути между остановками «Завод Рязцветмет» и «БЦ Олимп» он поедет по Ряжскому шоссе, Окружной дороге, Южному Промузлу (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.