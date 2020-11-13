Из-за перекрытия Рязанской улицы изменят маршрут автобуса

С 8:00 до 14:00 14 ноября закроют участок от дома №30 по Куйбышевскому шоссе до дома №59 по Рязанской улице. В это время рабочие займутся ремонтом.