Из российских аптек пропал популярный антидепрессант

Падение продаж антидепрессанта началось в первой декаде августа. В начале сентября рост продаж однократно удвоился, но начиная с середины месяца продажи продолжили падение.

В российских аптечных сетях возник дефицит популярного антидепрессанта «Триттико». Представители розницы жалуются на его отсутствие у дистрибьюторов. Производитель объясняет дефицит препарата введением маркировки и проблемами с логистикой, пишет РБК со ссылкой на аналитиков.

Падение продаж антидепрессанта началось в первой декаде августа. В начале сентября рост продаж однократно удвоился, но начиная с середины месяца продажи продолжили падение. Так, если в октябре прошлого года было продано чуть больше 18 тысяч упаковок, то в 2020 году за тот же период — только 13,5 тысячи.