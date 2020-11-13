Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 «очень напряженной»

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» назвал ситуацию с COVID-19 «очень напряженной». О его словам, под контролем медиков находятся почти 900 тысяч заразившихся.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале « Россия 1 » назвал ситуацию с COVID-19 «очень напряженной». О его словам, под контролем медиков находятся почти 900 тысяч заразившихся.

Мурашко уточнил, что по стране развернуто 260 тысяч коек. По его словам, 25% заболевших лежат в больницах, остальные лечатся дома.

«В среднем по стране свободного коечного фонда — на уровне где-то 18-19 процентов», — отметил министр.

Он добавил, что настороженность вызывает ситуация в Сибирском федеральном округе и ряде регионов Дальневосточного округа.

Напомним, 13 ноября выявили рекордные 21 983 случая заражения за сутки. С начала пандемии зарегистрировали 1 880 551 больного.