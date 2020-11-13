Фильм рязанского телеканала победил на кинофестивале в Италии

Мероприятие прошло в в Милане. На фестивале было заявлено более тысячи работ авторов со всего мира.

Фильм рязанского телеканала победил на кинофестивале в Италии. Мероприятие прошло в Милане.

На фестивале было заявлено более тысячи работ авторов со всего мира.

В номинации «Документальное кино» спецприз получил фильм ТКР «Последний старт Клары Гусевой».

Это документальный проект Алексея Кочеткова о том, как жила первая советская олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева, как она побеждала и как погибла.