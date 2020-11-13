Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского выдвинули на «Оскар» от России

В фильме рассказывается о подавлении демонстрации Новочеркасского электровозостроительного завода милицией в 1962 году. Тогда погибли 26 человек.

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

«Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей — поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну», — рассказал режиссер.

В фильме рассказывается о подавлении демонстрации Новочеркасского электровозостроительного завода милицией в 1962 году. Тогда погибли 26 человек.

Главные роли в ленте исполнили Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова. Российская премьера фильма назначена на осень 2020 года.