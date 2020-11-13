Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского выдвинули на «Оскар» от России

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»,
«Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей — поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну», — рассказал режиссер.
В фильме рассказывается о подавлении демонстрации Новочеркасского электровозостроительного завода милицией в 1962 году. Тогда погибли 26 человек.
Главные роли в ленте исполнили Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова. Российская премьера фильма назначена на осень 2020 года.