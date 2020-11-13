Еще один рязанец скончался от коронавируса
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 1 880 551 в 85 регионах. Выписано за весь период — 1 406 903. Умерли 441 человек. Умерло за весь период — 32 443.
Еще 107 случаев коронавируса выявили в Рязанской области. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил столичный оперштаб.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 109 случая заражения.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 1 880 551 в 85 регионах. Выписано за весь период — 1 406 903. Умерли 441 человек. Умерло за весь период — 32 443.