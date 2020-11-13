Аркадий Фомин и Дмитрий Хубезов поддержали врачей двух районных больниц

В рамках посещения Ряжского межрайонного медицинского центра (ММЦ) депутаты ознакомились с работой учреждения, обсудили с врачами вопросы, которые для них являются злободневными. Сегодня, как и везде, самыми актуальными остаются задачи по ведению коронавирусных больных

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и его первый заместитель Дмитрий Хубезов передали в лечебные учреждения Ряжска и Александро-Невского района пульсоксиметры, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, сообщили на сайте облдумы.

В рамках посещения Ряжского межрайонного медицинского центра (ММЦ) депутаты ознакомились с работой учреждения, обсудили с врачами вопросы, которые для них являются злободневными. Сегодня, как и везде, самыми актуальными остаются задачи по ведению коронавирусных больных. В Ряжском ММЦ буквально недавно открылась «красная зона», рассчитанная на 40 коек.

Аркадий Фомин отметил, что в центре созданы условия для того, чтобы оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам.

«В облдуме идет работа над проектом регионального бюджета. Одним из приоритетов при формировании бюджета следующего года будут расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями. Для того чтобы точно знать, в чем нуждается наша медицина, мы посещаем больницы в районах», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Дмитрий Хубезов также побывал в Александро-Невской больнице, где только планируется к открытию отделение для пациентов с Сovid-19.

«Коллеги начинают сложный путь, в такой ситуации необходима помощь в организации „красной зоны“, лечении коронавирусных больных. Поездки в районы области продолжатся, но уже сейчас понятны особенности работы каждой из больниц, как можно поддержать медработников в решении ежедневных задач», — сообщил Дмитрий Хубезов.