Зеленый день календаря. Сбер в честь своего дня рождения дарит покупателям скидки

В этом году Сбербанк отмечает 179-летие и по доброй традиции в свой День рождения готовит сюрпризы. Идея радовать подарками в свой праздник, а не получать их, возникла в 2018 году, и страна оценила это начинание. В дни акции рязанцы, как и миллионы россиян, смогут приобрести нужные товары и услуги экосистемы Сбера и его партнеров со скидками до 70%.

В этом году Сбербанк отмечает 179-летие и по доброй традиции в свой День рождения готовит сюрпризы. Идея радовать подарками в свой праздник, а не получать их, возникла в 2018 году, и страна оценила это начинание.

9 ноября прошла всероссийская онлайн пресс-конференция первого заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк» Льва Хасиса, посвященная ставшему уже традиционным «Зеленому дню». В дни акции рязанцы, как и миллионы россиян, смогут приобрести нужные товары и услуги экосистемы Сбера и его партнеров со скидками до 70%.

Как пояснил в начале встречи первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Льв ХАСИС Зеленый день для физических лиц пройдет 11 и 12 ноября, а для корпоративных клиентов с 11 по 17 ноября.

Акция проходит уже в третий раз и о популярности проекта свидетельствует тот факт, что в 2019 году, за время проведения Зеленого дня, сайт Сбербанка посетили 7 миллионов уникальных пользователей.

Широко будут представлены компании экосистемы Сбера: ДомКлик, Сбер Еаптека, «Самокат», «Кухня на районе», Okko, СберЗдоровье, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, СберСтрахование, Работа.ру, 2ГИС, СберЛогистика, СберМобайл и другие. В акции примут участие порядка 170 внешних бизнес-партнеров Сбера. Среди них такие гиганты, как McDonald’s, Xiaomi, «Победа», «Детский мир», «Эльдорадо» и другие крупнейшие компании из разных областей торговли и сферы услуг.

Так, сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо» предложит в Зеленый день скидку на 500 наименований различных товаров. Это товары для кухни, уборки, ухода за собой и домашних развлечений. «Макдоналдс» обещает в эти дни свою новинку — куриные стрипсы с напитком всего за 99 рублей.

Но, пожалуй, самые выгодные предложения своим клиентам собираются сделать компании, входящие в экосистему Сбера. Сервис «Домклик» дарит скидку до 20% на квартиры в 600 жилых комплексах по всей России.

Мультимедийная приставка SberBox благодаря, которой можно сделать телевизор, по-настоящему, умным устройством 11 и 12 ноября будет продаваться на 1000 рублей дешевле.

«Воспользоваться этими уникальными предложениями смогут не только клиенты Сбера, но и обладатели карт других банков. Для нас все равны, — отметил Лев Хасис. — „Зеленый день“ уже стал хорошей традицией, и мы надеемся, что каждый участник акции найдет здесь самое выгодное предложение».