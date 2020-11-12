За неделю в Рязани подорожали огурцы и помидоры
С 3 по 9 ноября значительно увеличились цены на огурцы свежие на 11%, морковь на 5,5%, помидоры свежие на 5,3%. Снизились цены на капусту белокочанную свежую на 1,4%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности на 1%.
За неделю в Рязани подорожали огурцы и помидоры. Данные предоставил Рязаньстат.
С 3 по 9 ноября значительно увеличились цены на огурцы свежие на 11%, морковь на 5,5%, помидоры свежие на 5,3%.
Незначительно — на лук репчатый, масло подсолнечное, сахар-песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, консервы фруктово-ягодные для детского питания, яйца куриные, куры охлажденные и мороженые, баранина (кроме бескостного мяса), рис шлифованный.
Снизились цены на капусту белокочанную свежую на 1,4%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности на 1%.