ВОЗ назвала отличия симптомов гриппа и COVID-19

У гриппа и COVID-19 есть схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Но коронавирус может вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру свыше 38 градусов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) РИА Новости назвали отличия симптомов гриппа и COVID-19. У гриппа и COVID-19 есть схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Но коронавирус может вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру свыше 38 градусов.

У тяжелых «ковидных» больных наблюдают постоянную боль или давление в груди, потерю аппетита и спутанность сознания.

Даже при легких симптомах COVID-19 к врачам следуют обратиться людям с хроническими болезнями, пожилым, детям до пяти лет и беременным.