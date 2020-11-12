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ВОЗ назвала отличия симптомов гриппа и COVID-19
У гриппа и COVID-19 есть схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Но коронавирус может вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру свыше 38 градусов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) РИА Новости назвали отличия симптомов гриппа и COVID-19. У гриппа и COVID-19 есть схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Но коронавирус может вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру свыше 38 градусов.

У тяжелых «ковидных» больных наблюдают постоянную боль или давление в груди, потерю аппетита и спутанность сознания.

Даже при легких симптомах COVID-19 к врачам следуют обратиться людям с хроническими болезнями, пожилым, детям до пяти лет и беременным.