Видео: подростки подрались в рязанском ТЦ

На ролике видно, как один юноша повалил другого на пол. Некоторое время они продолжали «бороться», подошедший подросток несколько раз ударил лежащего ногой.

Подростки подрались в рязанском ТЦ «Малина». Это сняли на камеру, видео опубликовали в группе « Новости Рязани ВКонтакте » в четверг, 12 ноября.

На ролике видно, как один юноша повалил другого на пол. Некоторое время они продолжали «бороться», подошедший подросток несколько раз ударил лежащего ногой. Видео перестали снимать, когда к молодым людям подошла женщина и сделала замечание.

«Может не зря рязанских подростков начали гонять из ТЦ? От безделия они вон там че чудят (орфография автора — прим. ред.)», — прокомментировал разместивший видео пользователь.

Позже полиция сообщила, что проводит проверку.