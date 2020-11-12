Видео: подростки подрались в рязанском ТЦ
На ролике видно, как один юноша повалил другого на пол. Некоторое время они продолжали «бороться», подошедший подросток несколько раз ударил лежащего ногой.
Подростки подрались в рязанском ТЦ «Малина». Это сняли на камеру, видео опубликовали в группе «
На ролике видно, как один юноша повалил другого на пол. Некоторое время они продолжали «бороться», подошедший подросток несколько раз ударил лежащего ногой. Видео перестали снимать, когда к молодым людям подошла женщина и сделала замечание.
«Может не зря рязанских подростков начали гонять из ТЦ? От безделия они вон там че чудят (орфография автора — прим. ред.)», — прокомментировал разместивший видео пользователь.
Позже полиция сообщила, что проводит проверку.