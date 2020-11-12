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Видео: подростки подрались в рязанском ТЦ
На ролике видно, как один юноша повалил другого на пол. Некоторое время они продолжали «бороться», подошедший подросток несколько раз ударил лежащего ногой.

Подростки подрались в рязанском ТЦ «Малина». Это сняли на камеру, видео опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в четверг, 12 ноября.

На ролике видно, как один юноша повалил другого на пол. Некоторое время они продолжали «бороться», подошедший подросток несколько раз ударил лежащего ногой. Видео перестали снимать, когда к молодым людям подошла женщина и сделала замечание.

«Может не зря рязанских подростков начали гонять из ТЦ? От безделия они вон там че чудят (орфография автора — прим. ред.)», — прокомментировал разместивший видео пользователь.

Позже полиция сообщила, что проводит проверку.