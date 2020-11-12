В Ряжске пропал 67-летний мужчина
О местоположении мужчины неизвестно с 11 ноября. Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
В Ряжске пропал 67-летний Николай Ахромкин, сообщили волонтеры «Лиза Алерт Рязань».
О местоположении мужчины неизвестно с 11 ноября.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Особые приметы: носит усы.
Был одет: коричневая дубленка, черные штаны, темно-коричневые ботинки, черная вязаная шапка.
С собой: бело-голубая сумка в клетку.
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.