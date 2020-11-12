В рязанской больнице №11 открыли лабораторию для диагностики COVID-19

Бесплатные тесты доступны пациентам из «красной зоны» больницы №11, а также тем, наблюдается амбулаторно. ПЦР-лаборатория ежедневно делает порядка 30 тестов.

В рязанской больнице №11 открыли лабораторию для диагностики COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.

ПЦР-лаборатория ежедневно делает порядка 30 тестов. Специалисты работают только по будням.

«Результаты готовы в течение 2-3 суток. С увеличением мощностей в лаборатории расширят спектр исследований по другим профилям», — отметили в ведомстве.

Бесплатные тесты делают пациентам из «красной зоны» больницы №11, а также тем, наблюдается амбулаторно.