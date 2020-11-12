В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19

Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 343 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 49 человек, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ.

В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19. По состоянию на 12 ноября, в стационарах лечат 472 пациента, в том числе четверо детей. Накануне их было 466 (включая шестерых детей), сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 343 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 49 человек, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ.