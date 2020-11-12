В Рязани пропала 80-летняя пенсионерка
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Была одета: темно-зеленое удлиненное пальто, черные брюки, черные ботинки, светлая норковая шапка. С собой: деревянная палка, тряпочная сумка.
В Рязани пропала 80-летняя Вера Федосова (Жоголева), сообщили волонтеры «Лиза Алерт Рязань».
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Была одета: темно-зеленое удлиненное пальто, черные брюки, черные ботинки, светлая норковая шапка.
С собой: деревянная палка, тряпочная сумка.
Женщина нуждается в медицинской помощи.