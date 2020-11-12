Рязанцам рассказали, где узнавать о наличии лекарств от коронавируса в аптеках

Рязанцам напомнили, что лекарства следует принимать исключительно по назначениям врача. «Самостоятельное применение медикаментов может быть неэффективно и привести к ухудшению состояния больного», — говорится в сообщении.

Росздравнадзор по Рязанской области открыл горячую линию по наличию лекарств от коронавируса, сообщил оперштаб региона.

Информацию по наличию препаратов можно получить по номеру телефона: 27-25-50 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья).

Рязанцам напомнили, что лекарства следует принимать исключительно по назначениям врача.

«Самостоятельное применение медикаментов может быть неэффективно и привести к ухудшению состояния больного», — говорится в сообщении.