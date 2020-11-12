В РГУ рассказали, будут ли переводить студентов на «дистанционку»

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования России, учреждения переходят на дистанционное обучение после согласования с Роспотребнадзором.

РГУ имени Есенина пока не планирует уходить на дистанционное обучение, университет остается работать в смешанном формате. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования России, учреждения переходят на дистанционное обучение после согласования с Роспотребнадзором.

Вуз работает в смешанном формате, который предполагает посещение занятий и онлайн-обучение.