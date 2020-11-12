В Пронском районе «Ауди» вылетела в кювет

ДТП произошло в среду, 11 ноября, примерно в 1:15 в Пронском районе на 36 километре дороги «Рязань — Пронск — Скопин». Пострадал водитель, ему потребовалась медицинская помощь.

В Пронском районе «Ауди» вылетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло в среду, 11 ноября, примерно в 1:15 в Пронском районе на 36 километре дороги «Рязань — Пронск — Скопин». По предварительной информации, 44-летний житель Ряжска на Audi 100 не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Его машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителю оказали медпомощь.