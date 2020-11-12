В Кораблинском районе закрыли проезд по двум мостам

Ограничения для транспорта ввели на мосту через реку Мостья на дороге «Пустотино — Хмелевое — Кирилловка». Движение транспорта запретят на мостах до 30 ноября 2021 года. На этот период на данных участках установят соответствующие дорожные знаки.

В Кораблинском районе закрыли проезд по двум мостам. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Ограничения для транспорта ввели на мосту через реку Мостья на дороге «Пустотино — Хмелевое — Кирилловка». Запрет касается грузовых машин, общая фактическая масса которых превышает 3,5 т, фактическая масса, приходящаяся на любую ось транспортного средства, превышает 2 т, а ширина больше 2,3 м.

Ограничения также ввели по мосту через реку Ранова на подъезде к селу Кипчаково.

Движение транспорта запретят на мостах до 30 ноября 2021 года. На этот период на данных участках установят соответствующие дорожные знаки.