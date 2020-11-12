В Касимове рязанка на «четырнадцатой» устроила ДТП

ДТП случилось 11 ноября, примерно в 15:00, в городе Касимове на 196-м километре автодороги «Ряжск — Касимов». В результате происшествия водитель автомобиля «Рено» получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

В Касимове рязанка на «четырнадцатой» устроила ДТП. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло в среду, 11 ноября, примерно в 15:00 на 196 километре дороги «Ряжск — Касимов». По предварительной информации, 33-летняя рязанка на «ВАЗ-2114» во время обгона врезалась в ехавший в попутном направлении Renault. За рулем второй машины была 40-летняя жительница Касимовского района, она получила травмы.

Пострадавшей оказали медпомощь.