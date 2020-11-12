В калужском Заксобрании завершили обсуждение проекта областного бюджета на 2021 год

В первом чтении бюджет планируют принять 19 ноября. Возникшие во время обсуждения вопросы вместе с минфином решат до первого чтения и окончательного принятия.

Итоги обсуждения проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на публичных слушаниях подвел председатель калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев. По его словам, «бюджетный процесс в области проходит в плановом режиме».

«В целом главный финансовый документ мы принимаем достаточно сбалансированным. Это результат той экономической политики, которая проводилась Анатолием Артамоновым, и которую сейчас продолжает губернатор Владислав Шапша. Именно это позволяет нам сейчас уверенно смотреть в будущее», — отметил Геннадий Новосельцев.

Бюджет сохранит социальную направленность. 64% расходов — это социальная сфера. Более 10 млрд направят на медицину, более 11 млрд — на социальные программы.

«Все обязательства, которые область на себя взяла по социальным выплатам, пособиям, будут в полном объеме выполняться, — подчеркнул Новосельцев. — И это несмотря на то, что уже в этом году незапланированные выплаты на борьбу с коронавирусом составляют порядка 1 млрд рублей».

В первом чтении бюджет планируют принять 19 ноября. Возникшие во время обсуждения вопросы вместе с минфином решат до первого чтения и окончательного принятия.

«Мы уже договорились о том, что сейчас проинвентаризируем еще раз наказы избирателей. И самое актуальное — обязательно отразим в бюджете. Это и газификация, и программа „Чистая вода“, и все остальные пожелания людей, — подвел итог председатель калужского Заксобрания. — Одна из основных задач на следующий год — это продолжение нашей борьбы с коронавирусом и поддержка граждан в условиях продолжающейся пандемии».