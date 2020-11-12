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В четверг в Рязани массово отключили холодную воду
Воды не будет по следующим адресам: До 14:00: улица Первомайский проспект, дома 23/7, 21/24, улица Павлова, дома 1, 3, 5, 12, 22, 22-а, улица Кудрявцева, дом 66 корпус 1, улица Касимовское шоссе, дома 23 корпус 3, 23 строение 5;

В четверг, 12 ноября, в Рязани массово отключили холодную воду, сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет по следующим адресам:

  • До 14:00: улица Первомайский проспект, дома 23/7, 21/24, улица Павлова, дома 1, 3, 5, 12, 22, 22-а, улица Кудрявцева, дом 66 корпус 1, улица Касимовское шоссе, дома 23 корпус 3, 23 строение 5;
  • До 17:00 улица Урицкого, дома 1/9, 3 корпус 1, 5, 3, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 11/61, улица Новая, дом 63 (детский сад №6), улица Циолковского, дом 13, улица Юннатов, дома 10, 11, 12, 13, 15, 17, улица Зубковой, дома 1-а, 1-в, 2-б, 8-а, 1-в строение 1, 8-а/1, 8-а/2, 1 строение 2, 4-б, 8-а, 8-а лит. Д, 8-а строение 3, 8-а строение 2, улица Крупской, дом 3.