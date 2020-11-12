У рязанского фрика серьезно избили мать

По его словам, на женщину напали утром в четверг, 12 ноября, на площади Свободы. «Уголовщина зверски избила мою маму ! Скоро возмездие настанет, ответите перед законом по всей его строгости», — говорится в сообщении.

У рязанского фрика Вадима Черноморова серьезно избили мать. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, на женщину напали утром в четверг, 12 ноября, на площади Свободы.

«Уголовщина зверски избила мою маму ! Скоро возмездие настанет, ответите перед законом по всей его строгости», — говорится в сообщении.