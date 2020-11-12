У 25% обследованных рязанцев есть антитела к коронавирусу
Врачи посоветовали сдавать анализ на антитела сразу после получения положительного теста на коронавирус. Исследование имеет большое диагностическое и прогностическое значение — можно понять, как будет протекать заболевание.
У 25% обследованных рязанцев есть антитела к коронавирусу. Такие данные приводит Рязанский областной кожно-венерологический диспансер, пишет ГТРК «
Отмечается, что в регионе возрастает иммунная прослойка населения.
Врачи посоветовали сдавать анализ на антитела сразу после получения положительного теста на коронавирус. Исследование имеет большое диагностическое и прогностическое значение — можно понять, как будет протекать заболевание.