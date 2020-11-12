У 25% обследованных рязанцев есть антитела к коронавирусу

Врачи посоветовали сдавать анализ на антитела сразу после получения положительного теста на коронавирус. Исследование имеет большое диагностическое и прогностическое значение — можно понять, как будет протекать заболевание.