Студентов переведут на «дистанционку» до 6 февраля

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга до конца семестра перевели исключительно на удаленное обучение. Учебным заведениям других регионов «рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором».

Студентов вузов переведут на «дистанционку» до 6 февраля. Это следует из опубликованного Минобром приказа.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга до конца семестра перевели исключительно на удаленное обучение. Учебным заведениям других регионов «рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором».

Переход на дистанционное обучение не касается студентов-медиков, которые учатся по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, или по направлению подготовки сестринское дело.