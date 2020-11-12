СМИ: в Приокском вандалы разрушили ярмарочные домики

Местные жители отмечают, что домики ни разу не работали. Их устанавливали специально к празднику новогодней столицы в прошлом году. По задумке, в них должны были поселиться предприниматели, с выпечкой, блинами и горячим чаем. Однако бизнесменов не заинтересовали площадки.

В Приокском рядом с Дворцом культуры вандалы разломали восемь ярмарочных домиков. В них выломаны двери, а само пространство похоже на общественный туалет. Об этом пишет ГТРК « Ока».

Местные жители отмечают, что домики ни разу не работали. Их устанавливали специально к празднику новогодней столицы в прошлом году. По задумке, в них должны были поселиться предприниматели, с выпечкой, блинами и горячим чаем. Однако бизнесменов не заинтересовали площадки.

«Делали их очень быстро, совершенно необдуманно. Вложено 14.5 миллионов денег. Мы понимаем, дворец культуры «Станкозавода» нужно ремонтировать, но остальное, то, что прилегало, это зеленая площадка у ДК, и зачем-то затронули у памятника эту площадку, было много зелени, не было такой плитки кривой, — посетовала местная жительница Елена Портнова.