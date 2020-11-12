Сергей Светлаков попал в больницу с COVID-19

Светлаков рассказал ТАСС о «небольшом поражении в легких» и температуре. 42-летний актер уточнил, что врачи убедили его «лечь в больницу на терапию».

Шоумен, актер, телеведущий Сергей Светлаков попал в больницу с COVID-19. Он рассказал ТАСС о «небольшом поражении в легких» и температуре.

42-летний Светлаков уточнил, что врачи убедили его «лечь в больницу на терапию, глобально все нормально».

Мужчина известен участием в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!», а также ролями в фильмах «Елки», «Жених» и «Горько».