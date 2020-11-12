С начала пандемии COVID-19 заболели более 12 тысяч рязанцев

В России зарегистрировали 21 608 новых случаев заражения (всего 1 858 568). Вылечились 18 811 человек (1 388 168), умерли 439 пациентов (32 032).

С начала пандемии COVID-19 заболели более 12 тысяч рязанцев. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 109 случаев заражения (всего 12 002) и один летальный (с начала пандемии 70 пациентов умерли). Вылечились 109 рязанцев (всего 8 658).

В России зарегистрировали 21 608 новых случаев заражения (всего 1 858 568). Вылечились 18 811 человек (1 388 168), умерли 439 пациентов (32 032).