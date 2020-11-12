Рязанские предприятия оштрафовали более чем на 500 тысяч за «антиковидные» нарушения

Проверяющие следят за соблюдением масочного режима, наличием средств дезинфекции и соблюдением режима дистанцирования. На нарушителей составили 62 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Рязанские предприятия оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей за нарушения мер по борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщило региональное управления Роспотребнадзора.

Проверяющие следят за соблюдением масочного режима, наличием средств дезинфекции и соблюдением социальной дистанции. На нарушителей составили 62 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП. Им назначили штрафы на 547 500 рублей. Восемь организаций временно закрыли.