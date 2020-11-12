Рязанские автоинспекторы устроят рейды около «зебр»
Сотрудники Госавтоинспекции выявят водителей, которые не уступают дорогу пешеходам. Нарушителей оштрафуют на сумму от полутора до двух с половиной тысяч рублей.
В четверг, 12 ноября, рязанские автоинспекторы устроят рейды около пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции выявят водителей, которые не уступают дорогу пешеходам. Нарушителей оштрафуют на сумму от полутора до двух с половиной тысяч рублей.